Bilecik'ten 80 Umreci ‘15 Günlük Yarıyıl Tatili Umre’ Programı ile Uğurlandı

Uğurlama töreninde duygusal anlar

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ve Bilecik İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen ‘15 Günlük Yarıyıl Tatili Umre’ Programı kapsamında Bilecik'ten kutsal topraklara gidecek umreciler için uğurlama programı gerçekleştirildi.

Eski terminal alanında düzenlenen törende, farklı ilçelerden gelen 80 kişilik umre kafilesi için salavatlar okundu, tekbirler getirildi ve dualar yapıldı. Katılımcılar ve yakınları arasında duygusal anlar yaşanırken, umrecilerin heyecanı dikkat çekti.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, törene katılarak umrecilerle yakından ilgilendi, kutsal yolculuk öncesinde çeşitli tavsiyelerde bulundu ve hep birlikte dua etti. Müftü Dilek, "Rabbim yapacağınız ibadetleri kabul eylesin, sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin. Dualarınızda ülkemizi ve milletimizi de unutmayın" dedi.

Tören, katılımcıların kutsal topraklara doğru yola çıkmasıyla sona erdi.

