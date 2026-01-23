Bilecik'ten 80 Umreci ‘15 Günlük Yarıyıl Tatili Umre’ Programı ile Uğurlandı

Diyanet ve Bilecik İl Müftülüğü koordinesinde 80 kişilik ‘15 Günlük Yarıyıl Tatili Umre’ kafilesi, duygusal uğurlama töreniyle kutsal topraklara uğurlandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:02
Bilecik'ten 80 Umreci ‘15 Günlük Yarıyıl Tatili Umre’ Programı ile Uğurlandı

Bilecik'ten 80 Umreci ‘15 Günlük Yarıyıl Tatili Umre’ Programı ile Uğurlandı

Uğurlama töreninde duygusal anlar

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ve Bilecik İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen ‘15 Günlük Yarıyıl Tatili Umre’ Programı kapsamında Bilecik'ten kutsal topraklara gidecek umreciler için uğurlama programı gerçekleştirildi.

Eski terminal alanında düzenlenen törende, farklı ilçelerden gelen 80 kişilik umre kafilesi için salavatlar okundu, tekbirler getirildi ve dualar yapıldı. Katılımcılar ve yakınları arasında duygusal anlar yaşanırken, umrecilerin heyecanı dikkat çekti.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, törene katılarak umrecilerle yakından ilgilendi, kutsal yolculuk öncesinde çeşitli tavsiyelerde bulundu ve hep birlikte dua etti. Müftü Dilek, "Rabbim yapacağınız ibadetleri kabul eylesin, sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin. Dualarınızda ülkemizi ve milletimizi de unutmayın" dedi.

Tören, katılımcıların kutsal topraklara doğru yola çıkmasıyla sona erdi.

BİLECİK’TE UMRECİLER KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI

BİLECİK’TE UMRECİLER KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI

BİLECİK’TE UMRECİLER KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları