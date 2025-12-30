DOLAR
Bilecik Yenipazar'da Nüfus Hizmeti Kapıya Geldi

Yenipazar Esenköy Tekeciler Mahallesi'nde İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve hareket kısıtlı vatandaşlar için TC Kimlik Kartı başvurularını yerinde aldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:30
Esenköy Tekeciler Mahallesi'nde yerinde hizmet

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy Köyü Tekeciler Mahallesinde yaşayan ve İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitmekte zorlanan vatandaşlar için nüfus hizmeti yerinde sunuldu.

Yenipazar İlçe Nüfus Müdürü Aykut Karagöz, haneleri tek tek ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularını yerinde aldı. Özellikle yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların kamu hizmetlerine kolay ve güvenli şekilde erişimini amaçlayan çalışmanın, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Devletimizin kapısı her vatandaşımıza her zaman açıktır. Ancak kapıya gelemeyen vatandaşlarımızın yanına biz gideriz. Büyüklerimizin hayır duasını almak, onların ihtiyaçlarını yerinde karşılamak bizim için en kıymetli görevdir. Bu hizmet, devletimizin her şartta vatandaşının yanında olduğunun en somut göstergesidir'

