Bilecikli Milli Judocu Hatice Nur Göktaş, İl Müdürü Ramazan Demir ile Buluştu

Bilecikli milli judocu Hatice Nur Göktaş, antrenörü Serkan Can ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi.

Göktaş, Trabzon Türkiye Olimpiyat Merkezi’nde (TOM) judo çalışmalarını sürdürürken, toplantıda milli sporcunun antrenman süreci ve kısa-uzun vadeli hedefleri ele alındı. Ayrıca judo branşında yürütülen çalışmalar ve gelişim hedefleri hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Görüşmeden öne çıkanlar

Toplantıda Hatice Nur Göktaş’ın hazırlık programı, performans hedefleri ve destek talepleri değerlendirildi. İl müdürlüğü ile antrenör Serkan Can arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Ramazan Demir ise, "Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, milli sporcumuza ve antrenörüne başarılar dilerim" dedi.

