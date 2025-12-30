DOLAR
Bilecikli Milli Judocu Hatice Nur Göktaş, İl Müdürü Ramazan Demir ile Buluştu

Bilecikli milli judocu Hatice Nur Göktaş, antrenörü Serkan Can ile birlikte İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret ederek antrenman süreci ve hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:37
Bilecikli milli judocu Hatice Nur Göktaş, antrenörü Serkan Can ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi.

Göktaş, Trabzon Türkiye Olimpiyat Merkezi’nde (TOM) judo çalışmalarını sürdürürken, toplantıda milli sporcunun antrenman süreci ve kısa-uzun vadeli hedefleri ele alındı. Ayrıca judo branşında yürütülen çalışmalar ve gelişim hedefleri hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Görüşmeden öne çıkanlar

Toplantıda Hatice Nur Göktaş’ın hazırlık programı, performans hedefleri ve destek talepleri değerlendirildi. İl müdürlüğü ile antrenör Serkan Can arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Ramazan Demir ise, "Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, milli sporcumuza ve antrenörüne başarılar dilerim" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

