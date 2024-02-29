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BİM çıldırdı! Ramazan ayına stok yapmak isteyen 5 Mart' ta koştur koştur gidecek! Baklagillerde tarihi indirim

Bim, 5 Mart 2024 tarihinde müşterilerine sunacağı aktüel salı kataloğunda birbirinden cazip indirimlerle göz dolduruyor. Her bütçeye ve zevke uygun ürünlerin yer aldığı katalogda, yepyeni fırsatlar sizi bekliyor. İşte BİM 5 Mart aktüel kataloğunun detayları...

Yayın Tarihi: 29.02.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 14:24
BİM çıldırdı! Ramazan ayına stok yapmak isteyen 5 Mart' ta koştur koştur gidecek! Baklagillerde tarihi indirim

BİM' de 5 Mart indirimleri şimdiden alışveriş tutkunlarını heycanlandırmaya yetti. BİM 5 Mart sürprizi yaparak indirimli ürünlerle dolu bir katalog yayınladı. İşte ayrıntılar... 

BİM 5 MART

Lastik toka lolipop 35 TL, Gloss boncuk kolye 49 TL, Gloss boncuk bileklik 39 TL, Angie 75 ml el kremi 27,50 TL, Golden Rose likit allık ise 105 TL' den satışa sunulacak. 

BİM 5 Mart aktüel kataloğunda kadınlara yönelik ürünler yok yok...Casilli marka kadın baskılı slip 149 TL' den, Newgen yüz bakım kremi 59 TL ve çiçekli sütyen slip takımı ise 249 TL gibi çok uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

BİM 5 MART AKTÜEL KATALOĞUNDA BİNBİR ÇEŞİT GIDA ÜRÜNLERİNDE İNANILMAZ İNDİRİMLER!

Sofraları adeta şenlendirecek ürünlerde ise bomba indirimler 5 Mart' ta BİM müşterileriyle buluşacak.

Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1500 g 249,00 Onur yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 185,00 Sek süzme yoğurt 400 g 37,5 TL, Sek %0,5 yağlı süt 1 L 21,50  Altınkılıç kaymaklı lor peyniri 400 g 39,00 Cumhuriyet kangal dana sucuk 200 g 99,00 Başyazıcı dilimli seçme pastırma 120 g 89,00 TL' den satışa sunulacak. Pınar hindi salam 900 g 78,00 TL, Sarelle kakaolu fındık kreması 700 g 119,00 TL, Fide İlikli kemik suyu 480 ml 22,50 TL' den salı günü kaçırılmayacak fırsatlarla sunulacak.

BİM MAĞAZASI AKTÜEL

İşte diğer indirimli ürünler:

Danet Salam Tadımlık Fıstıklı & Fıstıksız İspanyol Dilimli 100 g 29,75

Etse Et Dana Kıyma 1 kg 275,00

Banvit Erpiliç Baget Bölgelere göre farklılık gösterebilir. 75,00

Pek Food Klasik Lahmacun 360g 99,50

Sahan İçli Köfte 350 g 97,50

Bizim Margarin Paket 4x250 g 72,00

YETİŞEN TATLI YEMEYE DOYACAK!

5 Mart 2024 BİM aktüel kataloğunda her çeşit damak tadına uygun tatlılar ise müthiş indirimlerle sunulacak. İşte indirimde olacak olan tatlı çeşitleri:

BİM AKTÜEL

Dr.Oetker 2’li sakızlı muhallebi 300 g 25,00 TL

Dr.Oetker 2’li tavukgöğsü 258 g 25,00 TL

Dr.Oetker irmik helvası 400 g 37,50 TL

Mezzet revani çeşitleri 500 g portakallı haşhaşlı 42,50 TL

Dr.Oetker supangle 143 g 17,75 TL

BAKLİYATTA YÜZLERİ GÜLDÜRECEK İNDİRİMLER!

BİM mağazaları müşterilerinin yüzlerini güldürecek bakliyat ürünlerinde de dev indirimlerle karşımıza çıkıyor. İşte her evin ihtiyacı ürünlerde fiyat listesi:

Efsane ithal pilavlık pirinç 5 kg 109,75 TL

Saban yerli kırmızı mercimek 2,5 kg 74,75 TL

Saban pilavlık bulgur 2,5 kg 47, 50 TL

Saban nohut 2,5 kg 119,50 TL

Bizebi baldo pirinç 2,5 kg 119,50 TL

Bizebi yaprak kırmızı mercimek 1 kg 28,75 TL

Bizebi kuru fasulye 1 kg 49,50 TL

Bizebi nohut 1 kg 39,50 TL

Sunar mısır yağı 5 L 195,00 TL

BİM 5 MART AKTÜEL İNDİRİMLERİ BUNLARLA DA SINIRLI DEĞİL!

İşte katalogda yer alan indirimli ürünlerin bazıları:

Tat Domates Salçası 1500 g 94,50 TL

Kooperatif Balı Süzme Çiçek Balı Binboğa Bal 1000 g 139,75

Gülsan Reçel Çeşitleri 1 kg Çilek Vişne 52,50

Seğmen Reçel Çeşitleri 300 g Böğürtlen Ahududu Karadut 32,50

Tukaş Mısır Konservesi 340 g 24,75

BİM SALI KATALOĞU

Tukaş bezelye konservesi 680 g 24,75

Ketçap 650 g Mayısonez 575 g Tat 69,75

Tariş Beyaz Sirke 2 L 26,50

Destan Kırmızı Pul Biber 250 g 49,75

Knorr Tavuk Bulyon 24x10 g 37,50

Safir İyotlu Tuz 1500 g 9,50

Hürrem Ezogelin Çorbası 65 g 9,50

BİM MARKET

Naturalove Suni Deri Çantalı Makyaj Fırça Seti 125,00

Golden Rose Dudak Koruyucu 69,50

Golden Rose Maskara Smoky Lashes Prestige 89,00

Jkosmec Yüz Bakım Maskesi 22,50

Yeşim Masaj Aleti + Gua Sha Taşı Seti 99,00

Sensodyne Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası 89,00

Orkid Hijyenik Ped Gece 89,75

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