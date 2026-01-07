Bin 250 Rakımlı Yaralıgöz Dağı’nda Kartpostallık Kar Manzarası

Kastamonu'da bin 250 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı; kartpostallık görüntüler fotoğraf tutkunlarını mest etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:51
Kastamonu’da bin 250 rakımlı Yaralıgöz Dağı, kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı bölümleriyle ziyaretçilere kartpostallık görüntüler sundu. Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan, İnebolu ile Taşköprü ilçelerinin de kesiştiği bu bölge kışın adeta bir masal diyarına dönüştü. Dağdaki ahşap evler kara gömülürken, fotoğraf tutkunları için bölge açık hava stüdyosuna döndü ve Yaralıgöz Dağı havadan görüntülendi.

Haberal: "Yaralıgöz Dağı, kar yağışıyla birlikte adeta gelinliğini giydi"

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi, Uluslararası Sağlık Turizmi FederasyonuYönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Bölge Temsilcisi Hikmet Haberal bölgenin önemi ve coğrafi konumuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bulunduğumuz bölge 4 ilçe sınırında olan bir bölgedir. Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin kara yolu üzerinde Esentepe köyü mevkiinde bulunuyoruz. Hemen yanı başımızda Çiçekli yaylası var. Hemen arkada görülen yer ise Yaralıgöz Dağıdır. Yaralıgöz Dağı, Devrekani, Taşköprü, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinin sınırlarına dayanan bir bölgedir. Burası görsel güzelliği açısından, flora ve fauna çeşitliliği açısından, biyo çeşitliliği açısından çok önemli bir bölge. Burası Karadeniz’in Anadolu’ya bağlantılı olan o coğrafyayı kapsayan da bir bölgedir. Yaralıgöz Dağının zirvesinden Karadeniz’i görüyoruz. Ayrıca Devrekani ilçesini, Taşköprü ilçesini, Bozkurt ilçesini görüyoruz ve Çatalzeytin ilçelerini de dağın zirvesinden görebiliyoruz"

Haberal, bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çekti: "Yaralıgöz Dağı’nda trekking yapılabilir. Zirve tırmanışı yapılabilir, kampçılık yapılabilir, doğal güzellikleri mevcut. Orman terapisi yapılabilir, biyo çeşitliliğin ön planda olduğu için çam ağaçlarının görselliği, büyüleyici görselliği var".

Güncel duruma ilişkin Haberal şunları söyledi: "Bulunduğumuz bölgede yer yer kar kalınlığı 2 metreyi bulmuş durumda. Çok güzel bir manzara var. Yollar açık, bizler de burayı keşfetmeye geldik. Doğal güzelliği ön planda bir yer. Bölge inanılmaz muhteşem, büyüleyici bir coğrafya var. Yaralıgöz Dağı, kar yağışıyla birlikte adeta gelinliğini giydi de denilebilir. Özellikle bölgeye gelecek olan doğa severler için macera severler için buradan Koru Yaylasına, Subatan mağarasına, Çatalzeytin tarafına, Taşköprü yaylasına ve Devrekani tarafına, Bozkurt tarafına yürüyüş güzergahları mevcut. Bu tür faaliyetlerde insanların gelip bu doğa harikası coğrafyamızdan faydalanmaları gerekir diye düşünüyorum"

