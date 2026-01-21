Bingöl'de 179 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, 101 Yolda Çalışma Sürüyor

Bingöl'de 179 köy yolu ulaşıma açıldı
İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelede yoğun mesai yürütüyor
Bingöl'de İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yolların açılması için yürüttükleri çalışmalarla bölge ulaşımını güvence altına alıyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 179 köy yolu ulaşıma açıldı.
Operasyonlarda 110 personel ve 53 araç görev aldı. Gece gündüz fedakarca mücadele veren ekipler, kapalı durumda bulunan 101 köy yolu için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
BİNGÖL’DE KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR: 179 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI