Bingöl'de 179 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, 101 Yolda Çalışma Sürüyor

Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araçla 179 köy yolunu ulaşıma açtı; 101 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:53
Bingöl'de 179 köy yolu ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelede yoğun mesai yürütüyor

Bingöl'de İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yolların açılması için yürüttükleri çalışmalarla bölge ulaşımını güvence altına alıyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 179 köy yolu ulaşıma açıldı.

Operasyonlarda 110 personel ve 53 araç görev aldı. Gece gündüz fedakarca mücadele veren ekipler, kapalı durumda bulunan 101 köy yolu için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

