Bingöl'de 72 Köy Yolunun Ulaşıma Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor
Ekipler aralıksız çalışıyor
Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı bulunan 72 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl’de dün kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 280 köy yolunun 161’i ulaşıma kapanmıştı.
İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araçla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda kapalı bulunan 161 köy yolundan 89’u ulaşıma açılırken, 72’sinde ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Öte yandan bazı bölgelerde tipinin etkili olması nedeniyle açılan yolların kısa süre içinde yeniden kapandığı aktarıldı.
