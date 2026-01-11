Bingöl'de 72 Köy Yolunun Ulaşıma Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Bingöl'de kar nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor; 161 kapalı yoldan 89'u açıldı, 72'sinde çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:23
Bingöl'de 72 Köy Yolunun Ulaşıma Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Bingöl'de 72 Köy Yolunun Ulaşıma Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Ekipler aralıksız çalışıyor

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı bulunan 72 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl’de dün kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 280 köy yolunun 161’i ulaşıma kapanmıştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araçla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda kapalı bulunan 161 köy yolundan 89’u ulaşıma açılırken, 72’sinde ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan bazı bölgelerde tipinin etkili olması nedeniyle açılan yolların kısa süre içinde yeniden kapandığı aktarıldı.

Bingöl’de 72 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Bingöl’de 72 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Seferleri Başladı
2
Elazığ'da Kar Üstünde Dronla Görüntülenen Domuz Sürüsü
3
Karaman'da Aç Kalan Kurtlar Ovaya İndi — Sudurağı'nda Yaklaşık 6 Kurt
4
Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü gemi trafiği açıldı
5
Düzce'de Karslılardan Anlamlı Kaz Gecesi: 1,5 Milyon Lira Burs
6
Canik Belediyesi araç filosunu 4 katına çıkardı — İbrahim Sandıkçı
7
Bingöl'de 72 Köy Yolunun Ulaşıma Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları