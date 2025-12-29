Bingöl'de Kar Etkisi: 96 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. 96 köy yolu ulaşıma kapandı.

Güncel durum

Kentte kayıtlı 280 köy arasında, kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köy sayısı 96 olarak bildirildi. İl Özel İdaresi, 53 araç ve 110 personel ile yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, "Elazığ ve Bingöl’ün güneyi ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, ulaşımın güvenli sağlanabilmesi için vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

METEOROLOJİNİN UYARI YAPTIĞI BİNGÖL’DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KENT GENELİNDE 93 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI