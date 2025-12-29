DOLAR
Bingöl'de Kar Etkisi: 96 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bingöl'de etkili kar yağışı nedeniyle 96 köy yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi 53 araç ve 110 personelle çalışmaları sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:34
Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. 96 köy yolu ulaşıma kapandı.

Güncel durum

Kentte kayıtlı 280 köy arasında, kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köy sayısı 96 olarak bildirildi. İl Özel İdaresi, 53 araç ve 110 personel ile yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, "Elazığ ve Bingöl’ün güneyi ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, ulaşımın güvenli sağlanabilmesi için vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

