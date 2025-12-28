Bingöl’de Kar ve Tipide Mahsur Kalan Ambulans Kurtarıldı

Bingöl’de Ambulans Kar ve Tipide Mahsur Kaldı, Ekipler Müdahale Etti
Bingöl’ün Yayladere ilçesinde, yoğun kar ve tipinin etkisiyle yolda kalan ambulans, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olayın Ayrıntıları
Edinilen bilgiye göre, Güneşlik köyünden hasta almak üzere yola çıkan ambulans, dün gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Bölgeye Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu ambulans kurtarıldı.
Ambulansın kurtarılmasıyla hasta nakli tekrar güvenli şekilde sağlandı.
