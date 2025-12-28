DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.245,78 -0,35%

Bingöl’de Kar ve Tipide Mahsur Kalan Ambulans Kurtarıldı

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde Güneşlik köyünden hasta alan ambulansın kar ve tipide mahsur kaldığı; jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:54
Bingöl’de Kar ve Tipide Mahsur Kalan Ambulans Kurtarıldı

Bingöl’de Ambulans Kar ve Tipide Mahsur Kaldı, Ekipler Müdahale Etti

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde, yoğun kar ve tipinin etkisiyle yolda kalan ambulans, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Güneşlik köyünden hasta almak üzere yola çıkan ambulans, dün gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bölgeye Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu ambulans kurtarıldı.

Ambulansın kurtarılmasıyla hasta nakli tekrar güvenli şekilde sağlandı.

– KARDA MAHSUR KALAN AMBULANSI ÖZEL İDARE VE JANDARMA KURTARDI

– KARDA MAHSUR KALAN AMBULANSI ÖZEL İDARE VE JANDARMA KURTARDI

– KARDA MAHSUR KALAN AMBULANSI ÖZEL İDARE VE JANDARMA KURTARDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Lapa Lapa Kar Görsel Şölen Oluşturdu
2
Çanakkale'de Mevsimin İlk Karı: Çan ve Bayramiç Beyaza Büründü
3
Beypazarı’nda Karla Kaplı Yılkı Atları Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
4
Diyarbakır'da Ücretsiz Oyun Terapisi: 0-6 Yaş Otizm, Down ve DEHB'li Çocuklara Destek
5
Kastamonu’da Yoğun Kar: Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı, 3 İlçede Eğitim Ara
6
Muş’ta Sis ve Gün Batımı: Muş Ovası’nda Kartpostallık Manzaralar
7
Bolu'da Ani Kar Fırtınası: Vatandaşlar Şemsiyeyle Korunmaya Çalıştı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti