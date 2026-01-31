Bingöl'de Karlıova-Yedisu Yolunda Çığ; Vatandaşlar Kürekle Yolu Açtı

Bingöl Karlıova-Yedisu karayoluna düşen küçük çığı sürücü ve vatandaşlar küreklerle 1 saatlik çalışmayla kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:52
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:16
Bingöl'de Karlıova-Yedisu Yolunda Çığ; Vatandaşlar Kürekle Yolu Açtı

Bingöl'de Karlıova-Yedisu yolunda küçük çığ, vatandaşlar kürekle müdahale etti

Kaynarpınar mevkiinde kapanan yol 1 saatte açıldı

Olay, Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu arasındaki ilçe karayolu, Kaynarpınar köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yamaçtan karayoluna küçük bir çığ düştü. Bazı araçlar son anda durarak çığın altında kalmaktan kurtuldu.

Yolun ulaşıma kapanması üzerine araçlarıyla yolda kalan sürücü ve beraberindekiler harekete geçti. Araçlardan çıkarılan küreklerle vatandaşlar, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile karı kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Vatandaşların çalışması takdir topladı.

