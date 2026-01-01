DOLAR
Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı: Ulaşım Aksamaları ve Çocukların Sevinci

Bingöl'de meteorolojinin uyarısına rağmen süren yoğun kar ulaşımı etkiledi; ekipler çalışıyor, çocuklar karın keyfini yaşadı. Sürücüler buzlanma konusunda uyarıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:57
Kentte hayat olumsuz etkilenirken, çocuklar karla eğlendi

Bingöl kent merkezinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, çocuklar park ve açık alanlarda kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı kentte kar yağışını fırsata çeviren çocukların neşesi objektiflere yansıdı. Vatandaşlar araçlarının üzerindeki biriken karları temizlerken, esnaf da iş yerleri önünde küreklerle karı uzaklaştırdı.

Belediye ekipleri ve karla mücadele araçları ana arterler ile ara sokaklarda yoğun şekilde çalışıyor. İş makinelerinin yolları açmak için mesai harcadığı gözlendi.

Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Buzlanma ve yoğun kar nedeniyle patinaj yapan araçlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

