Bingöl Valisi Usta, Yaygınçayır'ın tek öğretmenli okulunda soba başında eğitimle buluştu

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Yaygınçayır Köyü İlkokulu'nu ziyaret edip 26 yaşındaki öğretmen Şeyma Nur Ataş ve 4 öğrencisinin soba başındaki eğitimine ortak oldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:08
Şeyma Nur Ataş, 26, dört öğrencisiyle sınıfını sıcak bir öğrenme alanına dönüştürdü

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, merkeze bağlı Yaygınçayır Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek, tek öğretmen olan Şeyma Nur Ataş ve 4 öğrencisi ile sobanın başında sohbet etti. Ziyarette öğretmenin kısıtlı imkânlarla oluşturduğu sıcak eğitim ortamına yakından tanıklık edildi.

26 yaşındaki Şeyma Nur Ataş, sınıfın fiziki eksikliklerini kendi imkânlarıyla giderdi; boyadı, halılar serdi ve sınıfı hem güvenli hem de yaşanır bir eğitim alanına dönüştürdü. Tek odalı sınıfta farklı yaş gruplarını bir arada eğiten öğretmen, sınıfı bilgisayar, resim, müzik ve oyun köşeleriyle zenginleştirdi.

Vali Usta, öğrencilerle sobanın başında oturup sohbet etti; bir öğrencinin gitar eşliğinde söylediği şarkıyı dinledi, öğrencilere hediyeler verdi ve öğretmen Şeyma Nur Ataş'a başarı belgesi takdim etti. Ziyaretin sonunda öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Vali Usta ziyaretle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Onların videosunu ben görmüştüm. Çok beğenmiş ve duygulanmıştım. Sosyal medyada paylaştığımda ilk fırsatta öğretmenime gidip sınıfını ziyaret edeceğim dedim. Bugün çat kapı gelmek nasip oldu. Öğretmen ve öğrencilerimi sınıfta ziyaret ettim. Buraya gelmeye Bingöl valisi olarak karar vermiştik. Akşam kararname çıktığı için Yalova’ya gidiyoruz. Yine de sözümüzden caymadık. Karlı bir havada, yolları aşarak geldik. Çocuklarımız ve öğretmenimizle beraber mutlu olduk. Şeyma öğretmenim başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum"

Usta'nın diğer sözleri şu şekilde: "Onlar hakikaten zor şartlarda, bizim eski öğrenciliğimizde olduğu için tek odalı sınıfta, karışım öğrencilerle beraber eğitim veriyor. Sınıfı dershaneden ziyade yaşam alanına çevirmiş. Emeklerini koymuş. Bilgisayar, resim, müzik ve oyun köşesi var. Tamamen istediğimiz bir öğretmen. İnşallah onların sayıları artsın. Öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Şeyma öğretmen, öğrencilerin yanı sıra bu köye ve yaşayanlara çok büyük bir katkı koydu, farkındalık oluşturdu. Adeta çocuklar ve ailelerle beraber sanki 40 yıllık Yaygınçayırlı gibi burada eğitim veriyor. Kendisine ve köy sakinlerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum"

