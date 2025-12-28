DOLAR
Kırşehir'de Kar Yağışı Başladı — Çocuklar Sokaklara Döküldü

Kırşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla sokaklar beyaza büründü; çocuklar kartopu oynadı, Karayolları ekipleri Ankara-Kayseri karayolunda tuzlama ve yol güvenliği çalışmaları başlattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 21:50
Kırşehir'de kar yağışı başladı, çocuklar sokaklara çıktı

Kırşehir'de etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Karın başlamasıyla kentte sokaklar kısa sürede beyaza büründü ve vatandaşlar değişen manzarayı izledi.

Çocukların kartopu sevinci

Kar yağışıyla birlikte çocuklar kendilerini sokağa atarak kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Sokaklar, karın keyfini çıkaran çocukların hareketliliğiyle canlandı.

Yollar ve tedbirler

Karayolları ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı çalışma başlattı. Ankara-Kayseri karayolu başta olmak üzere sorumluluk alanlarında tuzlama ve yol güvenliği faaliyetleri sürüyor.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve hız ile takip mesafesine uymaları konusunda uyardı. Kar yağışının gece saatlerinde yer yer devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

