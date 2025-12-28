Kırşehir'de Kar Yağışı Başladı — Çocuklar Sokaklara Döküldü

Kırşehir'de kar yağışı başladı, çocuklar sokaklara çıktı
Kırşehir'de etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Karın başlamasıyla kentte sokaklar kısa sürede beyaza büründü ve vatandaşlar değişen manzarayı izledi.
Çocukların kartopu sevinci
Kar yağışıyla birlikte çocuklar kendilerini sokağa atarak kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Sokaklar, karın keyfini çıkaran çocukların hareketliliğiyle canlandı.
Yollar ve tedbirler
Karayolları ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı çalışma başlattı. Ankara-Kayseri karayolu başta olmak üzere sorumluluk alanlarında tuzlama ve yol güvenliği faaliyetleri sürüyor.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve hız ile takip mesafesine uymaları konusunda uyardı. Kar yağışının gece saatlerinde yer yer devam etmesinin beklendiği bildirildi.
