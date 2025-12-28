Eskişehir'de Türkmendağı Etekleri Karla Kaplandı
Yukarıkalabak Mahallesi'nde beyaz örtü
Eskişehir’in Türkmendağı etekleri, Odunpazarı ilçesinde yer alan Yukarıkalabak Mahallesi'nde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Yağışın ardından bölge genelinde beyaz örtü hakim olurken, düşen hava sıcaklığıyla birlikte mahalle yollarında yer yer buzlanma ve kar birikintileri oluştu.
Bölgedeki ulaşım güzergahlarında sürücülerin dikkatli seyrettiği görüldü.
