DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.765.204,28 -0,29%

Eskişehir'de Türkmendağı Etekleri Karla Kaplandı

Eskişehir'in Türkmendağı etekleri, Odunpazarı'ndaki Yukarıkalabak Mahallesi'nde etkili kar yağışıyla beyaza büründü; mahalle yollarında buzlanma ve kar birikintileri oluştu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:31
Eskişehir'de Türkmendağı Etekleri Karla Kaplandı

Eskişehir'de Türkmendağı Etekleri Karla Kaplandı

Yukarıkalabak Mahallesi'nde beyaz örtü

Eskişehir’in Türkmendağı etekleri, Odunpazarı ilçesinde yer alan Yukarıkalabak Mahallesi'nde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Yağışın ardından bölge genelinde beyaz örtü hakim olurken, düşen hava sıcaklığıyla birlikte mahalle yollarında yer yer buzlanma ve kar birikintileri oluştu.

Bölgedeki ulaşım güzergahlarında sürücülerin dikkatli seyrettiği görüldü.

ESKİŞEHİR’İN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI...

ESKİŞEHİR’İN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI YUKARIKALABAK MAHALLESİ’NDE YOLLAR KAR VE BUZLA KAPLANDI.

ESKİŞEHİR’İN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Türkmendağı Etekleri Karla Kaplandı
2
Türkmendağı'nda kar örtüsü: Yukarıkalabak beyaza büründü
3
Kırklareli Valisi Uğur Turan Hamdibey Köyü'nde Halkla Buluştu
4
Muş'ta Yoğun Kar: Okullar 29 Aralık 2025 Pazartesi Tatil Edildi
5
Kastamonu'da 274 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
6
Afyonkarahisar'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
7
Tunceli'de 2026 ÇKS Başvuruları İçin Hafta Sonu Mesaisi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti