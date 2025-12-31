DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

Mehmet Tahmazoğlu'ndan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Sevgi ve Dayanışma Vurgusu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2026 yılının sevgi, kardeşlik ve dayanışma yılı olmasını dileyerek 2025 hizmetleri ve yeni projelere vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:31
Mehmet Tahmazoğlu'ndan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Sevgi ve Dayanışma Vurgusu

Mehmet Tahmazoğlu'ndan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Sevgi, kardeşlik ve dayanışma çağrısı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2026 yılının sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik, dayanışma duygularının hâkim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

2025 yılının geride kaldığını belirten Tahmazoğlu, yeni yılın tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

"Geride bıraktığımız 2025 yılında zamanı ve kaynakları en iyi şekilde kullanarak, hemşehrilerimize hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. Şahinbey’i daha modern ve daha çağdaş bir kent konumuna dönüştürebilme adına önemli hizmetler gerçekleştirdik. Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyerek birbirimize destek olduğumuz 2025 yılından çıkararak 2026 yılına giriyoruz. İnşallah yeni yılda çok daha verimli, yoğun çalışmalarda bulunacak, yeni projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gelecek günlerin, şehrimize ve ilçemize geçmiş günlerden daha hayırlı olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım"

Tahmazoğlu sözlerini bu şekilde tamamladı.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, 2026 YILININ SEVGİ, KARDEŞLİK, HOŞGÖRÜ, BİRLİK VE...

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, 2026 YILININ SEVGİ, KARDEŞLİK, HOŞGÖRÜ, BİRLİK VE BERABERLİK, DAYANIŞMA DUYGULARININ HÂKİM OLDUĞU BİR YIL OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey Belediyesi 2025'te de Türkiye Nikah Rekorunu Korudu
2
Pozantı'da Kar Etkili: Akçatekir ve Bürücek Yaylaları Beyazlandı
3
Şanlıurfa'da Ağır Vasıta Yasağı: Şanlıurfa–Diyarbakır ve Şanlıurfa–Mardin Yolları Kapandı
4
Karapınar'da Yılın Son Günü Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü
5
Toroslar Belediyesi Çağdaşkent'te Zeytin Ağaçlarını Kesince Mahalle Ayağa Kalktı
6
ES-UDER: Eskişehir'de 55 Ülkeden Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu
7
Mardin ve Diyarbakır'da Kar Esareti: Yollar Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları