Mehmet Tahmazoğlu'ndan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Sevgi ve Dayanışma Vurgusu

Mehmet Tahmazoğlu'ndan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Sevgi, kardeşlik ve dayanışma çağrısı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2026 yılının sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik, dayanışma duygularının hâkim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

2025 yılının geride kaldığını belirten Tahmazoğlu, yeni yılın tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

"Geride bıraktığımız 2025 yılında zamanı ve kaynakları en iyi şekilde kullanarak, hemşehrilerimize hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. Şahinbey’i daha modern ve daha çağdaş bir kent konumuna dönüştürebilme adına önemli hizmetler gerçekleştirdik. Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyerek birbirimize destek olduğumuz 2025 yılından çıkararak 2026 yılına giriyoruz. İnşallah yeni yılda çok daha verimli, yoğun çalışmalarda bulunacak, yeni projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gelecek günlerin, şehrimize ve ilçemize geçmiş günlerden daha hayırlı olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım"

Tahmazoğlu sözlerini bu şekilde tamamladı.

