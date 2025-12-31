DOLAR
Şahinbey Belediyesi 2025'te de Türkiye Nikah Rekorunu Korudu

Şahinbey Belediyesi Nikâh Memurluğu, 2025'te 9 bin 502 çiftin nikâhını kıyarak Türkiye'de en fazla nikâh kıyan ilçe unvanını sürdürdü; yılın son günü kar yağışına rağmen törenler yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:31
Şahinbey Belediyesi Nikâh Memurluğu, 2025 yılının son nikâhını kıyarak bir yılı daha rekorla kapattı. Türkiye’nin en fazla nikâh kıyılan ilçesi olan Şahinbey, bu yıl da unvanını koruyarak 9 bin 502 çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Yoğun tempoda kesintisiz hizmet

Yoğun başvuruların yaşandığı 2025 yılı boyunca Şahinbey Belediyesi Nikâh Memurluğu ekipleri, hafta içi ve hafta sonu demeden hizmet vererek binlerce çiftin hayatlarını birleştirmesine vesile oldu. Modern nikâh salonları, hızlı ve düzenli işlem süreciyle dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, evlenecek çiftlerin ilk tercihi olmayı sürdürdü.

Kar yağışına rağmen nikâhlar kıyıldı

Yılın son gününde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen nikâh hizmetleri aksamadı. Şahinbey Belediyesi Nikâh Memurluğu, olumsuz hava şartlarına rağmen çiftlerin nikâhlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Kar altında "evet" diyen çiftler, bu özel günün kendileri için unutulmaz bir anıya dönüştüğünü ifade etti.

Türkiye’nin lideri: süreklilik ve nedenleri

Şahinbey Belediyesi, yıllardır Türkiye genelinde en fazla nikâh kıyan belediye olma unvanını elinde bulunduruyor. 2025 yılında da 9 bin 502 çiftin nikâhını kıyarak bu alandaki liderliğini sürdürdü. Artan nüfus, yoğun talep ve kaliteli hizmet anlayışı bu başarının temel etkenleri arasında yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

