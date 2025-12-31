Bitlis Ahlat’ta Kırklar Mahallesi Yakınında İri Domuz Görüldü

Bitlis Ahlat’ta Kırklar Mahallesi yakınında iri domuz görüldü

Olayın Detayları

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi yakınlarında, mahalleye yakın bir noktada bir domuz görüldü. Hayvan, Kırklar Mahallesi’ndeki ponza ocağı çevresinde ortaya çıktı ve bölgede çalışan işçilerin dikkatini çekti.

Gözlemlere göre domuzun oldukça iri olduğu belirlendi. Bir süre maden sahası çevresinde dolaştıktan sonra hayvan hızla bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşların Endişesi

Bölgede zaman zaman yaban hayvanlarının görülebildiğini ifade eden vatandaşlar, özellikle yerleşim alanlarına yakın noktalarda bu tür karşılaşmaların tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

