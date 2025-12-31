DOLAR
Bitlis Ahlat’ta Kırklar Mahallesi Yakınında İri Domuz Görüldü

Bitlis'in Ahlat ilçesi Kırklar Mahallesi yakınlarında, ponza ocağı çevresinde iri bir domuz görüldü; işçilerin dikkatini çekip kısa sürede uzaklaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:50
Bitlis Ahlat’ta Kırklar Mahallesi yakınında iri domuz görüldü

Olayın Detayları

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi yakınlarında, mahalleye yakın bir noktada bir domuz görüldü. Hayvan, Kırklar Mahallesi’ndeki ponza ocağı çevresinde ortaya çıktı ve bölgede çalışan işçilerin dikkatini çekti.

Gözlemlere göre domuzun oldukça iri olduğu belirlendi. Bir süre maden sahası çevresinde dolaştıktan sonra hayvan hızla bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşların Endişesi

Bölgede zaman zaman yaban hayvanlarının görülebildiğini ifade eden vatandaşlar, özellikle yerleşim alanlarına yakın noktalarda bu tür karşılaşmaların tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

