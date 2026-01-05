Bitlis Aydınlar'da Süphan Dağı Eteğinde Zorlu Kar Mesaisi

Belediye ekipleri ana arterler ve kritik noktaları açık tutmak için yoğun mesai yürütüyor

Bitlis'te Süphan Dağı eteğindeki Aydınlar beldesinde yoğun karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Adilcevaz ilçesindeki beldede günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer üç metreyi aşıyor ve ekipler yolların ulaşıma açık kalması için yoğun mesai harcıyor.

Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran tipi ve dondurucu soğuklar çalışmaları zorlaştırıyor. Zorlu şartlara rağmen belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri ana arterler, mahalle yolları, hastane ve okul çevrelerinde aralıksız çalışma yürütüyor.

İş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, bazı bölgelerde çatılarda biriken karlar da güvenlik amacıyla temizleniyor. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve yapılan uyarılara dikkat etmelerini istedi.

Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, zorlu kış şartlarına alışkın olduklarını belirterek ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ergün, "Kar kalınlığı, en yüksek rakımlı mahallemizde 4 metreyi geçti. Belediye olarak gece gündüz milletimizin mağdur olmaması için tüm ekibimizle sahadayız" dedi.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI SÜPHAN DAĞI ETEĞİNDEKİ AYDINLAR BELDESİNDE YÜRÜTÜLEN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.