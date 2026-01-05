DOLAR
Bitlis Aydınlar'da Süphan Dağı Eteğinde Zorlu Kar Mesaisi

Bitlis Aydınlar'da Süphan Dağı eteğindeki yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi; belediye ekipleri gece gündüz yolları açık tutmak için çalışıyor, kar derinliği bazı noktalarda 4 metreyi geçti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:15
Belediye ekipleri ana arterler ve kritik noktaları açık tutmak için yoğun mesai yürütüyor

Bitlis'te Süphan Dağı eteğindeki Aydınlar beldesinde yoğun karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Adilcevaz ilçesindeki beldede günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer üç metreyi aşıyor ve ekipler yolların ulaşıma açık kalması için yoğun mesai harcıyor.

Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran tipi ve dondurucu soğuklar çalışmaları zorlaştırıyor. Zorlu şartlara rağmen belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri ana arterler, mahalle yolları, hastane ve okul çevrelerinde aralıksız çalışma yürütüyor.

İş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, bazı bölgelerde çatılarda biriken karlar da güvenlik amacıyla temizleniyor. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve yapılan uyarılara dikkat etmelerini istedi.

Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, zorlu kış şartlarına alışkın olduklarını belirterek ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ergün, "Kar kalınlığı, en yüksek rakımlı mahallemizde 4 metreyi geçti. Belediye olarak gece gündüz milletimizin mağdur olmaması için tüm ekibimizle sahadayız" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

