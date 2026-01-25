Bitlis'te Çatı Temizliği Seferberliği: Kar ve Buz Tehlikesine Karşı Önlem

Bitlis'te çatı temizliği çalışmaları hız kazandı

Yoğun kar yağışının ardından Bitlis kent merkezinde muhtemel çatı çökmeleri ve buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikelere karşı geniş çaplı temizlik çalışmaları başlatıldı. Kar yağışının durmasının ardından esnaflar ve bina sakinleri can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çatılarda biriken karları temizliyor.

Esnaflar ve belediye ortak müdahale ediyor

Kent merkezinde bazı bölgelerde 2 metre'ye yaklaşan kar birikintileri, Belediye'ye ait iş makineleriyle toplandı. Çatılarda biriken karlar kontrollü şekilde indiriliyor; indirilen karlar ise belediyeye ait makineler tarafından kent merkezinden uzaklaştırılıyor.

Çalışmalarda görevli kişiler, emniyet ipleri ve diğer güvenlik önlemlerini kullanarak çatılarda güvenli temizlik sağlıyor. Esnaflar, çatılardaki karların temizlenmesiyle yapıların zarar görmesinin önüne geçtiklerini ve yaya ile araç trafiği açısından oluşabilecek risklerin ortadan kaldırıldığını belirtiyor.

Vatandaşlara uyarı: Çatı altlarında dikkat

Bitlis Belediyesi ekipleri ayrıca mahalle araları ve kaldırımlarda aralıksız kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları çatı altlarında dikkatli olmaları konusunda uyarırken, karla mücadele çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak devam edeceğini bildirdi.

