Bitlis’te Çatılarda Kar Küreme Seferberliği

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kent genelinde vatandaşlar çatılarda kar küreme mesaisine başladı.

Günlerdir süren çalışmalar

Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle birçok binanın çatısında biriken kar kütleleri, muhtemel çökme ve düşme riskine karşı temizleniyor. Özellikle eski yapıların bulunduğu mahallelerde sabahın erken saatlerinden itibaren damlara çıkan vatandaşlar, kürek ve benzeri ekipmanlarla kar temizliği yaptı.

Güvenlik uyarıları

Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı çalışmalarda, vatandaşlar hem kendi güvenlikleri hem de çevrede bulunanların zarar görmemesi için dikkatli davranıyor. Yetkililer ise çatı ve damlarda biriken karların profesyonel ekipler tarafından temizlenmesinin daha güvenli olduğunu belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça damlara çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bitlis’te, benzer çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI KENT GENELİNDE VATANDAŞLAR DAMLARDA KAR KÜREME MESAİSİNE BAŞLADI.