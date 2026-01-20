Bitlis’te Çatılarda Kar Küreme Seferberliği

Bitlis’te yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar çatılarda biriken karı temizleyerek çökme ve düşme riskine karşı önlem alıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:54
Bitlis’te Çatılarda Kar Küreme Seferberliği

Bitlis’te Çatılarda Kar Küreme Seferberliği

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kent genelinde vatandaşlar çatılarda kar küreme mesaisine başladı.

Günlerdir süren çalışmalar

Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle birçok binanın çatısında biriken kar kütleleri, muhtemel çökme ve düşme riskine karşı temizleniyor. Özellikle eski yapıların bulunduğu mahallelerde sabahın erken saatlerinden itibaren damlara çıkan vatandaşlar, kürek ve benzeri ekipmanlarla kar temizliği yaptı.

Güvenlik uyarıları

Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı çalışmalarda, vatandaşlar hem kendi güvenlikleri hem de çevrede bulunanların zarar görmemesi için dikkatli davranıyor. Yetkililer ise çatı ve damlarda biriken karların profesyonel ekipler tarafından temizlenmesinin daha güvenli olduğunu belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça damlara çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bitlis’te, benzer çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI KENT GENELİNDE VATANDAŞLAR DAMLARDA KAR KÜREME...

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI KENT GENELİNDE VATANDAŞLAR DAMLARDA KAR KÜREME MESAİSİNE BAŞLADI.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI KENT GENELİNDE VATANDAŞLAR DAMLARDA KAR KÜREME...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde Baca Gazı Filtrelerinde Sona Doğru
2
Pazaryeri'nde Üreticilere Tarımsal Bilgilendirme Toplantıları
3
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kırmızı Kod Tatbikatı
4
Palu Kalesi'nde Kar Üzerinde Sürü Halinde Dağ Keçileri Görüntülendi
5
Yaka Köyü Heyeti Fazlı Koç'u Ziyaret Etti: Köyün Talepleri Masaya Yatırıldı
6
Hakkari'de Kar Yağışı: 229 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları