Bitlis'te Kar Çatıyı Çöktürdü: Hacıyusuflar Sokak'ta Ev İkiye Bölündü

Bitlis merkez 8 Ağustos Mahallesi'nde yoğun kar sonrası Yıldırım Sayınta'ya ait evin çatısı çöktü; can kaybı yok, maddi hasar büyük.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:04
Bitlis merkeze bağlı 8 Ağustos Mahallesi'nde kuvvetli kar yağışının ardından bir evin çatısı, biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Olayın Detayları

Olay, Hacıyusuflar Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi Yıldırım Sayınta'ya ait olduğu öğrenilen yapıda, çatının taşıyıcı kısımları tonlarca karın baskısıyla ortadan ikiye bölünerek yıkıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Hasar ve Yetkililerin Uyarısı

Hasarın boyutu, günün ilk ışıklarıyla birlikte netleşti. Yetkililer, bölgede benzer risklere karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde çağrıda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

