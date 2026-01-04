Bitlis'te Kar Çatıyı Çöktürdü: Hacıyusuflar Sokak'ta Ev İkiye Bölündü
Bitlis merkeze bağlı 8 Ağustos Mahallesi'nde kuvvetli kar yağışının ardından bir evin çatısı, biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Olayın Detayları
Olay, Hacıyusuflar Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi Yıldırım Sayınta'ya ait olduğu öğrenilen yapıda, çatının taşıyıcı kısımları tonlarca karın baskısıyla ortadan ikiye bölünerek yıkıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Hasar ve Yetkililerin Uyarısı
Hasarın boyutu, günün ilk ışıklarıyla birlikte netleşti. Yetkililer, bölgede benzer risklere karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde çağrıda bulundu.
