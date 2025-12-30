DOLAR
Çatak'ta Çocuklar Kar Tatilini Kızakla Şenliğe Dönüştürdü

Van'ın Çatak ilçesinde öğrenciler, yoğun kar yağışının verdiği tatili kızakla eğlenceye dönüştürdü; İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan da onlara katıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:11
İlçe Müdürü Hamdi İnan da öğrencilerle birlikte kaydı

Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, il genelinde okulların tatil edilmesine yol açtı. Bu fırsatı değerlendiren öğrenciler, gece geç saatlere kadar kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

Öğrencilerin daveti üzerine düzenlenen etkinliğe katılan Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan da kızakla kayarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. Müdür İnan’ın öğrencilerle birlikte kayması, hem öğrenciler hem de ilçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Soğuk havaya rağmen neşenin hâkim olduğu etkinlikte öğrenciler, kar tatilini unutulmaz bir anıya dönüştürdü.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, "Hafta içi ve hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarıyla çocuklarla oldukça yoğun bir tempo içindeyiz. Yoğun kar yağışıyla birlikte öğrenciler bu durumu fırsata çevirmişti. Yoldan geçerken beni çağırdılar, ‘birlikte kayalım’ dediler. Ben de onların sınav stresini biraz olsun azaltmak ve güzel vakit geçirmek adına eski kuşak kızaklarımızı alarak onlara eşlik ettim. Anın tadını çıkardık, kar tatilini güzel bir anıya dönüştürdük. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

