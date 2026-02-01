Gaziantep Büyükşehir, Nurdağı ve İslahiye'yi Yeniden Ayağa Kaldırıyor: 3,5 Milyar TL'lik Altyapı

Gaziantep Büyükşehir, Nurdağı ve İslahiye'yi yeniden ayağa kaldırıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde altyapıyı güçlendirmek ve ekonomik hayatı canlandırmak için çok yönlü projeler ve destek paketleriyle çalışmaları sürdürüyor. Başkan Fatma Şahin liderliğinde yürütülen adımlar, depremzedelerin üretime ve sosyal yaşama hızlı dönüşünü hedefliyor.

Harcamalar, konut ve sosyal destek

Yerel yönetim olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı özelinde barınma, altyapı, temizlik, sosyal yardım ve gıda alanlarında toplam 1 milyar 938 milyon 956 bin 700 TL harcama gerçekleştirdi; ayrıca 500 milyon TL tutarında sosyal destek sağlandı. TOKİ tarafından inşa edilen 13 bin 591 konut ve köy evi için altyapı çalışmaları tamamlandı. Nurdağı'nda yeni terminal çalışmaları sürerken, GASMEK kursları ile iki ilçede toplam 28 bin kişiye eğitim verildi.

Ekonomik canlanma ve ticaret

İki ilçede inşa edilen ticaret merkezlerinde toplam 324 iş yeri esnafa tahsis edilerek ekonomik hareketlilik yeniden sağlandı. Kılavuzlu Barajı Sulama Projesi ile tarım arazilerinin suya kavuşması hedefleniyor ve ilçelerde organize sanayi alanları oluşturma çalışmaları başlatıldı. Ayrıca iki yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanarak hizmete açıldı.

2014'ten bugüne 3,5 milyar TL'lik altyapı yatırımı

GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı yatırımlarıyla içme suyu, kanalizasyon ve atık su projeleri çağdaş standartlara kavuşturuldu. Nurdağı'nda 142 bin metre içme suyu hattı yenilendi; toplam 3 içme suyu deposu (2 bin 800 ve 12 bin metreküp kapasiteli) inşa edildi. Ayrıca 10 bin 950 metre yağmur suyu hattı ve 36 bin 824 metre kanalizasyon hattı tamamlandı; 90 milyon TL bedelli Atık Su Arıtma Tesisi hizmete alındı.

İslahiye'de 140 kilometre içme suyu şebekesi, 2 içme suyu deposu ve günlük 15 bin metreküp kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile içme suyu güvence altına alındı; 150 kilometre kanalizasyon hattı yapıldı. Günlük 8 bin 500 metreküp kapasiteli ve 75 bin eşdeğer nüfusa hizmet verecek Atık Su Arıtma Tesisi çalışmaları başlatıldı. 2014'ten bu yana Nurdağı'na 1 milyar 386 milyon 500 bin TL, İslahiye'ye ise 2 milyar 190 milyon TL olmak üzere toplamda 3,5 milyar TL'yi aşan altyapı yatırımı gerçekleştirildi.

Ulaşım ve üstyapı çalışmaları

Deprem sonrası yol, üstyapı ve ticari alan yatırımları eşgüdümlü yürütüldü. Gaziantep–Nurdağı arası 54 kilometrelik bölünmüş yol yapıldı. Altyapı ve zemin düzenlemesinin ardından 11 bin 700 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi; kırsalda 34 kilometre sathi kaplama ve geçici yaşam alanlarında 69 bin 946 metrekare kilit taşı döşendi. Toplamda 51 kilometre sıcak asfalt, 136 kilometre sathi kaplama ve 70 bin ton asfalt yama kullanıldı; 455 bin metrekare kilit taşı üretildi. Ulaşım altyapısı 17 köprü ve menfez ile güçlendirildi, 23 sinyalize kavşak ve haberleşme altyapısıyla 7/24 Trafik Kontrol Merkezi'nden izleniyor.

Tarım ve hayvancılık destekleri

Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak için kapsamlı destekler hayata geçirildi. ÇKS'ye kayıtlı 19 bin 595 çiftçiye 2023–2025 döneminde toplam 2 milyon 473 bin 550 litre mazot dağıtıldı. İşlevini yitirmiş 50 bin 539 metre sulama kanalının revizyonu sürüyor; bugüne kadar 35 bin 841 metre tamamlandı. Depremden zarar gören üreticilere 150 çiftçiye yüzde 85 hibeli yağmurlama ve damlama sulama ekipmanı sağlandı.

Ayrıca 3 bin 773 çiftçiye 2 bin 550 ton'un üzerinde sertifikalı tohum, 245 çiftçiye yaklaşık 16 milyon Maraş F1 biber fidesi, 2 bin 491 üreticiye 2 milyon 537 bin kilogram gübre, 4 bin 941 üreticiye 2 milyon 983 bin kilogram yem dağıtıldı. Biber sezonunda 52 çiftçiden 129 bin 514 kilogram kuru biber alımı yapıldı.

Hayvancılığın korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğiyle 248 bin 872 adet büyükbaş, küçükbaş ve evcil hayvan aşılaması gerçekleştirildi; ayrıca 408 çiftçinin 48 bin 548 küçükbaş hayvanı enterotoksemiye karşı aşılandı. Depremde ekipmanını kaybeden üreticiler için kurulan Alet-Ekipman Parkı ile üreticilerin yeniden üretime katılımı desteklendi.

Sonuç

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü kapsamlı yatırımlar ve destek programları, Nurdağı ve İslahiye'de altyapı, tarım ve ekonomik yaşamın hızla toparlanmasına zemin hazırladı. Yapılan kalıcı yatırımlar ve saha destekleriyle ilçelerde hayat adım adım normale dönüyor.

