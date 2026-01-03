DOLAR
Bitlis'te Kar Felaketi: Araçlar Metrelerce Kar Altında, 172 Yerleşim Yeri Kapalı

Bitlis'te metrelerce kar araçları gömdü; kent merkezinde 179 cm, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. 172 yerleşim yeri ulaşıma kapalı, ekipler çalışıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:04
Bitlis'te kar altında kalan araçlar güçlükle bulundu

Bitlis genelinde metreleri bulan kar kalınlığı nedeniyle birçok araç kar yığınlarının altında kaldı. Sabah saatlerinde araçlarının başına gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarını bulabilmek için uzun süre karla mücadele etti.

Ulaşımda kesintiler ve çalışma seferberliği

Olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 172 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karın ardından soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışırken, belediye ekipleri cadde ve sokakları temizliyor.

Vatandaşların zorlu mücadelesi

Bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu araçlar, tek katlı evler, yön ve iş yeri tabelaları adeta kara gömüldü. Dün durgunlaşan kar yağışı sonrası vatandaşlar araçlarını bulmak için uzun uğraşlar verdi. Vatandaşlardan Ecevit Sulukaya, aracını daha rahat bulabilmek için binanın penceresini baz aldığını belirterek, bıraktığı yerde aracını bulmak için uzun uğraşlar yaptığını söyledi: "Bitlis'te çok kar yağdı. Bende aracımı rahat bulabilmek için binanın bir penceresine odakladım. Yaklaşık yarım saattir çalışıyorum. İnşallah başkasının aracını açmamışımdır. Plakasını açınca göreceğim."

Kent merkezinde kar kalınlığının 179 santimetre olduğu bildirilirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Hava uyarıları

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini ancak soğuk havaların etkili olmaya devam edeceğini açıkladı. Yetkililer buzlanma ve soğuk nedeniyle vatandaşları uyarırken, eğimi fazla olan bölgelerde çığ riskinin bulunduğunu hatırlatarak bu tür bölgelerde yaşayanların dikkatli olmalarını istedi.

