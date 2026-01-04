DOLAR
Bitlis’te Karla Mücadele Geceli Gündüzlü Sürüyor — Buz Sarkıtı Tehlikesi

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri geceli gündüzlü karla mücadele yürütüyor; çatılarda 3 metreye varan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:03
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:08
Bitlis’te Karla Mücadele Geceli Gündüzlü Sürüyor — Buz Sarkıtı Tehlikesi

Bitlis’te karla mücadele geceli gündüzlü sürüyor

Bitlis’te günlerdir etkili olan yoğun kar yağışının ardından hayatın olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ekipler sahada: Yol açma, küreme ve tuzlama

İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, kent genelinde geceli gündüzlü sahada yol genişletme çalışmalarında görev yapıyor. Özellikle ana arterler, hastane yolları, mahalle içleri ve kırsal bölgelerde kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun mesai harcayan ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, ulaşımın aksamaması için büyük çaba gösteriyor. Yetkililer, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekip ve ekipmanların hazır bekletildiğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yapılan uyarılara dikkat etmelerini istedi.

Çatılarda 3 metreye varan buz sarkıtı riski

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, çatılarda tehlikeli buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Kent genelinde birçok binanın çatısında oluşan buz sarkıklarının boyu yer yer 3 metreye kadar ulaştı.

Özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda büyük risk oluşturan buz sarkıkları, vatandaşları tedirgin ediyor. Çatılardan düşme ihtimali bulunan buz kütleleri nedeniyle esnaf ve bina sakinleri kendi imkânlarıyla önlem almaya çalışırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, buz sarkıklarının can ve mal güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını ve riskli alanlardan uzak durulmasını istedi. Olumsuz hava şartlarının devam etmesiyle birlikte buzlanma riskinin artabileceği ifade edildi.

