Bitlis'te Karla Mücadele: Köy Yolları Tek Tek Açılıyor

Ekipler, ulaşımı güvence altına almak için aralıksız çalışıyor

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışının ardından olumsuz hava şartlarına rağmen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Saha ekipleri, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için sorumluluk alanındaki tüm yolları açık tutmak amacıyla yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar, yerel ihtiyaçlara göre önceliklendirilerek yürütülüyor.

Yürütülen çalışmalarda sağlık ekipleri başta olmak üzere acil hasta ve cenaze vakalarına öncelik veriliyor. Ayrıca hizmetlerin etkin olması için tüm kurumlarla sürekli istişare ve koordinasyon sağlanıyor ve yardımlaşma esasına dayalı bir yaklaşım benimsiyor.

Bitlis Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Zorlu kış şartlarında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaya devam etmektedir" denildi.

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ETKİSİNİ SÜRDÜREN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR.