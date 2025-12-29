DOLAR
Bitlis'te Karla Mücadeleyle Hasta Kurtarıldı: Güroymak'ta 2 Saatlik Operasyon

Güroymak'ın Çıtak köyünde yolu kapanan anjiyo öyküsü olan 62 yaşındaki Sevrük Hanım, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:55
Bitlis'te Karla Mücadeleyle Hasta Kurtarıldı: Güroymak'ta 2 Saatlik Operasyon

Bitlis'te karla mücadeleyle hasta kurtarıldı: Güroymak'ta zorlu operasyon

Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bir vatandaş için sağlık ve özel idare ekipleri seferber oldu.

Operasyon ve müdahale

Güroymak ilçesine bağlı Çıtak köyü'nde yaşayan ve anjiyo öyküsü bulunan 62 yaşındaki Sevrük Hanım'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ancak köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle bölgeye Güroymak Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile ilçe özel idaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ambulansın ilerleyemediği yolda iş makineleri öncülük ederek kar savurma ve yol açma çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmanın ardından sağlık ekipleri hastaya ulaştı ve olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi.

İlk müdahalesi tamamlanan vatandaş, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

