Bitlis’te 'Sıcak Gülümsemeler' Projesi 2025 Aile Yılı'nda Umut Saçıyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, Bitlis’te çocuklara ve ailelere yönelik sosyal projeler artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve bu yıl da sürdürülen "Bitlis’te Sıcak Gülümsemeler" projesi, zorlu kış koşullarında çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Yardımların Kapsamı

Proje kapsamında, öğrencilerin soğuk kış günlerinde eğitimlerinden kopmadan öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla ve ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak için kapsamlı ayni yardımlar yapıldı. Bitlis merkez ve ilçelerde yürütülen çalışmalarda bin 105 mont ve bin 535 bot olmak üzere toplam 2 milyon 328 bin TL tutarında ayni yardım gerçekleştirildi.

Uygulama ve Etki

Yardımlar, Bitlis Valiliği öncülüğünde, kaymakamlıkların koordinasyonunda ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla dağıtıldı. Vakıf personelleri tarafından hanelere ulaştırılan destekler, hem çocukların kış şartlarına karşı korunmasını sağladı hem de devletin şefkatli elinin ailelere ulaşmasına vesile oldu.

Bitlis’te Sıcak Gülümsemeler projesi sayesinde çocuklar kışı daha sıcak karşılarken, aileler de Aile Yılının manevi atmosferini güçlü biçimde hissetti. Proje, sosyal dayanışmanın ve devlet-vatandaş bağının başarılı bir örneği olarak takdir topluyor.

