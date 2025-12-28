Bitlis’te Yoğun Kar Kuşları Yerleşimlere İndirdi

Kar ve soğuk hayatı olumsuz etkiliyor

Bitlis merkez ve köylerinde devam eden yoğun kar yağışı ile dondurucu soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Karla mücadele çalışmaları sürerken, olumsuz hava koşullarından yalnızca insanlar değil doğadaki canlılar da etkilendi.

Kışı geçirmek için yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar, özellikle yerleşim alanları ve yol kenarlarına daha sık inmeye başladı. Bu durum, bölge halkı ve görenlerin dikkatini çekti.

Gözlemler ve uzman değerlendirmesi

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, kuşların yiyecek arama çabalarını görüntüledi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

Dr. Cihan Önen: "Bitlis’te uzun bir bekleyişten sonra yoğun bir kar yağışı kendini göstermeye başladı. Özellikle Bitlis’in Rahva bölgesi gibi yüksek yerlerde yoğun bir kar yağışı kendini gösterdi. Bölgede yoğun olarak yaşayan serçe ve toygar gibi kuşlar etkilenmekte. Özellikle tipili ve soğuk havalarda gıda bulmakta zorlanıp stres altında kalabilmektedirler. Bu kuşlar da hayatta kalmak için bir araya kümelenip çalı çırpılardaki tohumlardan beslendiklerini ve ağaç içerisine saklandıklarını gördüm. Bu çabaları da görüntüledim"

Önen’in görüntüleri, kuşların hayatta kalma mücadelelerini gözler önüne sererken, yetkililere ve doğaseverlere dikkatli ve destekleyici davranma çağrısı yapıyor.

Önemli: Bölgede türlerin korunması ve kış aylarında yaşam alanlarının desteklenmesi için yetkili kurumların çalışmalarının sürdürülmesi gerektiği vurgulanıyor.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUKLAR, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR.