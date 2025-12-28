Elazığ'da Karla Mücadele Sürüyor: 15 Greyder, 140 Ton Tuz Kullanıldı

Elazığ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Elazığ’da dün öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde yerini dona ve buzlanmaya bıraktı. Olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuz halinde bekleyen ekipler, şehir genelinde ulaşımın aksamaması için anında müdahale etti.

Çalışma ve kullanılan ekipman

Karla mücadele çalışmalarında 15 greyder, 6 solüsyon aracı ve 7 tuzlama aracı görev aldı. Ekipler toplam 140 ton tuz ve 90 ton solüsyon kullanarak yolların açık kalmasını sağladı.

Öne çıkan bölgeler ve çalışma süresi

Kar yağışının yoğun görüldüğü yüksek rakımlı bölgeler başta olmak üzere Harput, Ulukent, Güneykent, Abdullahpaşa, Doğukent, Çaydaçıra, Rızaiye, Zafran, Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerinde çalışmalar öncelikli olarak yürütüldü. Kent genelinde 7/24 süren müdahaleler sayesinde trafikte olumsuzlukların önüne geçildi.

Ulaşım koordinasyonu

Elazığ Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden alınan anlık görüntüler sayesinde ulaşım düzeni kesintisiz şekilde devam ettirildi ve ekiplerin saha çalışmaları anbean takip edildi.

Belediyeden uyarı

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz teyakkuz halinde olmaya devam edecektir. Sürücülerin buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve kış lastiği kullanmaları gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

