Van'da Yoğun Kar: 569 Yerleşim Yolu Kapandı, Uçak Seferleri İptal

Kapanan yollar ve sefer iptalleri

Van’da sabaha karşı etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle toplam 569 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ilçe bazındaki dağılımı: Bahçesaray’da 70, Başkale’de 12, Çaldıran’da 48, Çatak’ta 100, Edremit’te 11, Gürpınar’da 126, İpekyolu’nda 20, Muradiye’de 24, Saray’da 3 ve Tuşba ilçesinde 33 yerleşim yeri kapandı.

Kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması beklendiği belirtilerek, "Van’da havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Hakkari’de yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir" denildi.

VAN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 569 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, UÇAK SEFERLERİ İSE İPTAL EDİLDİ.