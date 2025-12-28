DOLAR
Van'da Yoğun Kar: 569 Yerleşim Yolu Kapandı, Uçak Seferleri İptal

Van'daki kar yağışı nedeniyle 569 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı; uçak seferleri iptal edildi, Meteoroloji bölge için yoğun kar ve soğuk uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:58
Kapanan yollar ve sefer iptalleri

Van’da sabaha karşı etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle toplam 569 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ilçe bazındaki dağılımı: Bahçesaray’da 70, Başkale’de 12, Çaldıran’da 48, Çatak’ta 100, Edremit’te 11, Gürpınar’da 126, İpekyolu’nda 20, Muradiye’de 24, Saray’da 3 ve Tuşba ilçesinde 33 yerleşim yeri kapandı.

Kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması beklendiği belirtilerek, "Van’da havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Hakkari’de yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir" denildi.

