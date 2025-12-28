DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Erzurum Oltu'da Yoğun Kar: 35 Mahalle Yolu Kapandı

Erzurum Oltu'da etkili kar yağışı 35 mahalle yolunu kapattı; belediye karla mücadele ekipleri gece mesaisiyle yolları açıyor, yarına kadar tüm yolların açılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:57
Erzurum Oltu'da Yoğun Kar: 35 Mahalle Yolu Kapandı

Erzurum Oltu'da Yoğun Kar: 35 Mahalle Yolu Kapandı

Karla mücadele ekipleri gece mesaisiyle yolları açıyor

Erzurum’un Oltu ilçesinde dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 35 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Oltu Karla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Gece saatlerinden itibaren aralıksız mesai yapan ekipler, kapalı mahalle yollarının büyük bir bölümünü ulaşıma açtı.

Yetkililer, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve yarın itibarıyla tüm mahalle yollarının ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Mahalle yollarının kısa sürede açıldığını gören vatandaşlardan Osman Aslan, özverili çalışmaları nedeniyle karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE DÜN ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 35 MAHALLE YOLU ULAŞIMA...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE DÜN ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 35 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE DÜN ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 35 MAHALLE YOLU ULAŞIMA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Yoğun Kar Kuşları Yerleşimlere İndirdi
2
Bolu'da Ani Kar Fırtınası: Vatandaşlar Şemsiyeyle Korunmaya Çalıştı
3
Abant'ta Kar Kaosu: Tatilciler Yolda Kaldı, Jandarma Müdahale Etti
4
Bartın'da Yoğun Kar Yağışı: Karla Mücadele ve Ulaşım Durumu
5
Erzurum Oltu'da Yoğun Kar: 35 Mahalle Yolu Kapandı
6
Erzurum Oltu'da Kar Yağışı: 35 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Semih Balaban Ortaköy'de: Mahalle Talepleri Tek Tek Not Alındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti