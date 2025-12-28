Erzurum Oltu'da Yoğun Kar: 35 Mahalle Yolu Kapandı

Karla mücadele ekipleri gece mesaisiyle yolları açıyor

Erzurum’un Oltu ilçesinde dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 35 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Oltu Karla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Gece saatlerinden itibaren aralıksız mesai yapan ekipler, kapalı mahalle yollarının büyük bir bölümünü ulaşıma açtı.

Yetkililer, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve yarın itibarıyla tüm mahalle yollarının ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Mahalle yollarının kısa sürede açıldığını gören vatandaşlardan Osman Aslan, özverili çalışmaları nedeniyle karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

