Bodrum'da Kurt Sürüsü Görüntülendi — Turgutreis'te Uyarı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis'te 22 yaşındaki Yakup Karakuş'un çektiği kurt sürüsü görüntüleri, vatandaşlara dikkat çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:25
Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi.

Turgutreis Mahallesi'nde bir teknede gemici olarak çalışan 22 yaşındaki Yakup Karakuş, dün akşam saatlerinde Kadıkalesi mevkiindeki evine doğru giderken yolda kurt sürüsüyle karşılaştı.

Karakuş, yol kenarındaki bir duvarın arkasına saklanıp sürüyü görüntüledi.

Yaşananları anlatan Yakup Karakuş, "Sürünün en önünde büyük kurtlar vardı, arkadan küçükler geliyordu. Duvarın arkasına geçip oradan görüntüleyebildim. Bu sürüyü bu bölgede başka görenler de olmuş. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmak için çektiğim görüntüyü de sizinle paylaştım" dedi.

Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

