Bodrum'da Sağanak: Araç Sürüklendi, 7 Ev Su Bastı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi; Bitez Mahallesinde sel sularına kapılan bir otomobil dere menfezinde sıkıştı.

İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle araç kurtarıldı; Ortakent Kavşağında yoldan gelen mil ve kum birikintileri ulaşımı durma noktasına getirdi. Belediye ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Hasar ve müdahale

Göltürkbükü ve Ortakentte 7 evi su bastı. Akyarlar Mahallesinde dere kenarında çökme meydana gelen yolda ekipler önlem aldı. Yağışın ardından cadde, sokak, dere yatakları ve ana yollarda temizlik ve yolları açma çalışmaları başlatıldı.

Saha çalışmalarını yöneten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ortakent, Turgutreis, Bitez, Konacık, Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde şiddetli yağış nedeniyle toplam 7 konutta 4-5 santimetre seviyesinde su baskını yaşandığını açıkladı.

Başkan Mandalinci, Turgutreis çarşı bölgesinde yağmur suyu hatlarının tıkanması sonucu bazı işletmelerin su basma riskiyle karşı karşıya kaldığını, MUSKİ ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle mazgalların açıldığını ve bölgede şu an herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.

D-330 Karayolu Ortakent kesiminde dağdan gelen mil ve toprak birikintilerinin Karayolları ekipleri tarafından temizlendiği bildirildi.

"Bitez Bergamut Caddesi’nde dere debisinin yükselmesi nedeniyle bir aracımız mahsur kaldı. İtfaiye ve belediye ekiplerimizin müdahalesiyle araç güvenli şekilde kurtarıldı. Konacık Mahallemizde de bir aracımız yolda mahsur kalmıştı, o araç da sorunsuz şekilde kurtarıldı. Sahada 55 araç ve 115 personelle teyakkuz halindeyiz"

TURİZMİN GÖZBEBEĞİ BODRUM’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, İLÇEDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. METEOROLOJİ’NİN UYARISININ ARDINDAN BASTIRAN YAĞMUR NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNERKEN, BİR ARAÇ SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ, 7 EVİ SU BASTI.