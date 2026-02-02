Bursa'da Sağanak Sonrası Rögar Taştı: Emniyet Caddesi Göle Döndü

Bursa'da etkili olan şiddetli yağış, Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Emniyet Caddesi'nde rögarların taşmasına neden oldu. Trafik lambalarının bulunduğu bölgede oluşan su birikintileri caddeyi göle çevirdi ve çevrede hayatı olumsuz etkiledi.

Etkiler ve Görüntüler

Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kaldırımların tamamen su altında kalması nedeniyle yayalar ıslandı ve güvenli geçiş için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde araçların su içinde ilerlemeye çalıştığı, yayaların ise geçiş için beklediği anlar görüldü. Olay, bölgedeki ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bursa'da sağanak sonrası rögarlar taştı, cadde göle döndü