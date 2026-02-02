Bursa'da Sağanak Sonrası Rögar Taştı: Emniyet Caddesi Göle Döndü

Bursa Yıldırım Mimarsinan Mahallesi Emniyet Caddesi'nde sağanak sonrası rögarların taşması caddeyi göle çevirdi; araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:07
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:07
Bursa'da Sağanak Sonrası Rögar Taştı: Emniyet Caddesi Göle Döndü

Bursa'da Sağanak Sonrası Rögar Taştı: Emniyet Caddesi Göle Döndü

Bursa'da etkili olan şiddetli yağış, Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Emniyet Caddesi'nde rögarların taşmasına neden oldu. Trafik lambalarının bulunduğu bölgede oluşan su birikintileri caddeyi göle çevirdi ve çevrede hayatı olumsuz etkiledi.

Etkiler ve Görüntüler

Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kaldırımların tamamen su altında kalması nedeniyle yayalar ıslandı ve güvenli geçiş için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde araçların su içinde ilerlemeye çalıştığı, yayaların ise geçiş için beklediği anlar görüldü. Olay, bölgedeki ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bursa'da sağanak sonrası rögarlar taştı, cadde göle döndü

Bursa'da sağanak sonrası rögarlar taştı, cadde göle döndü

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris'te Lodos Denizi Taşırdı: Dalgalar Metrelerce Yükseldi
2
Marmaris Çiftlik Koyu'nda 2 caretta caretta ölü bulundu
3
Bodrum'da Sağanak: Araç Sürüklendi, 7 Ev Su Bastı
4
Uşak'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Vurdu: Yollar Beyaza Bürüdü
5
Bursa'da Sağanak Sonrası Rögar Taştı: Emniyet Caddesi Göle Döndü
6
Eskişehir'de Ani Su Kesintisi: Veliler Tepki Gösterdi
7
Varto'da Kayan Tır Karayolunu Kapattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları