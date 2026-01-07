Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge'den, Bodrum-Kaş arasında 09.01.2026 Cuma günü 6-8 kuvvetinde (50-75 km/s) fırtına beklendiği uyarısı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 19:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 19:02
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldığı bildirildi.

Rüzgar ve zamanlama

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Kaş arasında kuzeybatı yönlerden halen devam etmekte olan fırtınanın, yarın sabah saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden; (09.01.2026) Cuma öğle saatlerinden itibaren ise batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Fırtınanın Cuma (09.01.2026) akşam geç saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Balıkçılara uyarı

Balıkçılara uyarı: Meteoroloji tarafından bölgedeki deniz koşullarına ilişkin uyarı yapılmıştır.

