Bodrum-Kaş Denizlerinde Fırtına Uyarısı — 11-12 Ocak 2026

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla'nın Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki denizler için fırtına uyarısı yaptı.

Uyarı Detayları

"Yapılan son değerlendirmelere göre denizlerde Bodrum-Kaş arasında rüzgarın (11.01.2026) günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi (12.01.2026) günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Beklenen rüzgar şiddeti: 6-8 kuvvet (50-75 km/saat), yer yer 9 kuvvet (90 km/saat). Başlangıç: 11.01.2026 günün ilk saatleri. Etkisini kaybetme: 12.01.2026 günün ilk saatleri.

Uyarı: Başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere, denizde ve kıyıda bulunanların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

