Hatay'da Sis ve Yağmur: Yağış Uyarısı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Meteoroloji uyarısı sonrası kentte 3 gündür süren yağış hayatı etkiliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz için yapılan yağış ve kuvvetli fırtına uyarısının ardından Hatayta yağmur etkisini sürdürüyor. Cuma günü başlayan yağışlı hava kentte 3 gündür aralıklarla devam ediyor.
Kentin yüksek kesimlerinde görülen sisle birlikte etkili olan yağmur, özellikle trafik güvenliğini tehdit ederek sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde sürücüler dikkatli olmaya çağrılıyor.
Antakya ve Defne ilçelerinde yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu; yetkililer sürücüleri tedbirli olmaya davet ediyor.
Hava koşullarının önümüzdeki birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların ve sürücülerin güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri öneriliyor.
Abdullah Dağ, kentte yağışın etkisini gösterdiğini belirterek 2026 yılının yağışlı ve bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.
METEOROLOJİNİN YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDUĞU HATAY’DA YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, YÜKSEK KESİMLERİNDE SİSLE BİRLİKTE ETKİLİ OLAN YAĞMUR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.