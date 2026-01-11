Hatay'da Sis ve Yağmur: Yağış Uyarısı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Hatay'da Cuma'dan bu yana süren yağmur ve yüksek kesimlerdeki sis sürücülere zor anlar yaşattı; Meteoroloji önümüzdeki birkaç gün için uyarı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:14
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:14
Meteoroloji uyarısı sonrası kentte 3 gündür süren yağış hayatı etkiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz için yapılan yağış ve kuvvetli fırtına uyarısının ardından Hatayta yağmur etkisini sürdürüyor. Cuma günü başlayan yağışlı hava kentte 3 gündür aralıklarla devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde görülen sisle birlikte etkili olan yağmur, özellikle trafik güvenliğini tehdit ederek sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde sürücüler dikkatli olmaya çağrılıyor.

Antakya ve Defne ilçelerinde yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu; yetkililer sürücüleri tedbirli olmaya davet ediyor.

Hava koşullarının önümüzdeki birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların ve sürücülerin güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri öneriliyor.

Abdullah Dağ, kentte yağışın etkisini gösterdiğini belirterek 2026 yılının yağışlı ve bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.

