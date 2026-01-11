Hatay'da Sis ve Yağmur: Yağış Uyarısı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Hatay'da Cuma'dan bu yana süren yağmur ve yüksek kesimlerdeki sis sürücülere zor anlar yaşattı; Meteoroloji önümüzdeki birkaç gün için uyarı yaptı.