Bolu beyaza büründü: Kar 10 santimetre, dron görüntüleri

Bolu kent merkezi beyaza büründü

Bolu’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi tamamen beyaza büründü. Aralıklarla sabaha kadar devam eden yağışın ardından şehirde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar kalınlığı ve etkileri

Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü. Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizlerken, parklar, bahçeler ve binaların çatıları karla kaplandı.

Dronla çekilen görüntüler

Şehrin ‘beyaz gelinliğini’ giymiş hali ve beyaza bürünen simge noktalar dron ile havadan görüntülendi. Dron kayıtları, kentin karla kaplı siluetini gözler önüne serdi.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kara bıraktı; yağış sabaha kadar aralıklarla sürdü ve şehrin merkezi beyaz bir örtüyle kaplandı.

BOLU’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.