DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

Bolu beyaza büründü: Kar 10 santimetre, dron görüntüleri

Bolu’da gece başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü, beyaz örtü dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:58
Bolu beyaza büründü: Kar 10 santimetre, dron görüntüleri

Bolu kent merkezi beyaza büründü

Bolu’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi tamamen beyaza büründü. Aralıklarla sabaha kadar devam eden yağışın ardından şehirde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar kalınlığı ve etkileri

Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü. Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizlerken, parklar, bahçeler ve binaların çatıları karla kaplandı.

Dronla çekilen görüntüler

Şehrin ‘beyaz gelinliğini’ giymiş hali ve beyaza bürünen simge noktalar dron ile havadan görüntülendi. Dron kayıtları, kentin karla kaplı siluetini gözler önüne serdi.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kara bıraktı; yağış sabaha kadar aralıklarla sürdü ve şehrin merkezi beyaz bir örtüyle kaplandı.

BOLU’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

BOLU’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

BOLU’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'tan Dünyaya: Çekerek Alabalıkları Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor
2
Bilecik Osmaneli’de İçme Suyu Tesislerinin Elektrik Altyapısı Güçlendirildi
3
Vali Musa Işın Altıntaş Zafer OSB'de İncelemelerde Bulundu: Yatırım ve Altyapı Öne Çıktı
4
Bilecik Liselerarası Futbolun Şampiyonu: Bilecik MTAL
5
Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe
6
Bilecik'te Kızılay ve Emniyetten 53 Ünite Kan Bağışı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye