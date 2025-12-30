DOLAR
Bolu'da 191 Köy Yolu Kardan Ulaşıma Açıldı

Bolu'da yoğun kar nedeniyle kapanan 263 köy yolundan 191'i ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:36
Bolu'da 191 Köy Yolu Kardan Ulaşıma Açıldı

Bolu'da 191 köy yolu kardan ulaşıma açıldı

Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kapanan köy yollarının açılması için ekipler seferber oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelindeki 486 köy yolundan ulaşıma kapanan 263'ünde karla mücadele çalışması başlattı.

Kar küreme araçlarıyla 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalar sonucunda, 191 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan 72 köy yolunda ise çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Öte yandan kent merkezinde kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi bulduğu kaydedildi.

