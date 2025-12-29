Karadeniz Ereğli'de Anadolu Kasabı Dualarla Açıldı

Törene Belediye Başkanı Halil Posbıyık katıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hizmete giren Anadolu Kasabı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışa Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile çok sayıda davetli katıldı.

Halil Posbıyık, ilçede yeni bir işletmenin faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek esnafın kente değer kattığını vurguladı. Posbıyık, Anadolu Kasabı'nın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, işletme sahibine bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum dedi.

Anadolu Kasabı'nın sahibi Yüksel Çaylan ise açılışa katılanlara teşekkür ederek kaliteli ve güvenilir hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti. Çaylan, "Ereğli halkına hijyenik, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak için yola çıktık" şeklinde konuştu.

Açılış, yapılan duaların ardından kurdele kesimiyle sona erdi.

