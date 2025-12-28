Elazığ’da vaşak ailesi görüntülendi: Keklik avı kamerada

Elazığ’da vaşak ailesi görüntülendi
Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Balcalı köyü kırsalında bir anne vaşak ve 2 yavrusu, avladıkları kekliği yerken kameralara yansıdı.
Doğal yaşamda nadir anlar
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin yer aldığı kırmızı listesinde bulunan vaşak ailesi, kar üzerinde yakaladıkları kekliği yerken görüntülendi.
O anlar, bölgedeki vatandaş Kenan Çavundur tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta vaşaklar kısa süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboluyor.
Görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın izlenmesi açısından dikkati çeken kareler sundu.
