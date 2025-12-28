DOLAR
Elazığ’da vaşak ailesi görüntülendi: Keklik avı kamerada

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Balcalı köyünde anne vaşak ve 2 yavrusu, avladıkları kekliği yerken Kenan Çavundur tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:51
Elazığ’da vaşak ailesi görüntülendi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Balcalı köyü kırsalında bir anne vaşak ve 2 yavrusu, avladıkları kekliği yerken kameralara yansıdı.

Doğal yaşamda nadir anlar

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin yer aldığı kırmızı listesinde bulunan vaşak ailesi, kar üzerinde yakaladıkları kekliği yerken görüntülendi.

O anlar, bölgedeki vatandaş Kenan Çavundur tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta vaşaklar kısa süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboluyor.

Görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın izlenmesi açısından dikkati çeken kareler sundu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

