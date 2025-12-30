Bolu'da eksi 16.2 derece: Dörtdivan ve kent merkezinde araç kapıları dondu

Bolu'da donduran soğuk: Eksi 16.2 derece ölçüldü

Üç gün süren karın ardından soğuk hava etkili oldu

Bolu'da aralıksız devam eden 3 günlük kar yağışının ardından hava, bugün güneşli ancak sert bir soğuk havaya döndü. Meteoroloji verilerine göre gecenin en düşük sıcaklığı eksi 16.2 derece ile Dörtdivan ilçesinde ölçüldü. Kent merkezinde de termometreler eksi 16 derece civarına geriledi.

Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, kar altında kalan araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Aşırı soğuk nedeniyle araçların kapı fitilleri ve kilit mekanizmaları dondu; sürücüler buz tutan kapıları açabilmek için sıcak su kullanmak zorunda kaldı.

Yoğun buzlanma nedeniyle yolların buz pistine döndüğü ve trafikte aksamalara yol açtığı bildirildi. Karın etkisini yitirmesinin ardından soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

