Bolu’da Fotokapanlar: Kurt, Geyik, Ayı ve Karaca Görüntülendi

Bolu’da kurulan fotokapanlar kurt, geyik, ayı ve karaca görüntüledi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatını ve kaçak avcılığı izliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:12
Bolu’da Fotokapanlar: Kurt, Geyik, Ayı ve Karaca Görüntülendi

Bolu’da fotokapanlar yaban hayatının izini sürüyor

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelindeki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Kurulan sistemler, ormanlardaki tür çeşitliliğini ve nüfus değişimlerini izlemek; ayrıca kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla kullanılıyor.

Yapılan çalışmalarla ormanlık alanlardaki hayvan popülasyonunun belirlenmesi, yaban hayatının artış ve azalışının takip edilmesi ve kaçak avcılığın engellenmesi hedefleniyor.

Sisli dağlarda yakalanan türler

Bolu’nun sisli dağlarındaki ormanlık alanda geyik, kurt, ayı ve karaca fotokapanlarla görüntülendi. Her kare, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ve doğal dengenin önemini gözler önüne seriyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Onlar doğada yaşamlarını sürdürürken, bizler 7/24 izliyor, yaşam alanlarını doğal dengeye saygıyla koruyoruz. Her kare, yaban hayatının sessiz ama güçlü hikayesini anlatıyor" ifadeleri kullanıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

