Bolu’da Hava Buz Kesti: Dörtdivan’da -16.2°C, Araç Kapıları Dondu

Bolu’da Hava Buz Kesti: Araçlar Çalışmadı, Yollar Buz Pistine Döndü

Bolu’da üç gündür aralıklarla süren kar yağışının ardından hava kısa sürede soğudu. Sabah saatlerinde kent genelinde etkili olan dondurucu soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sıcaklık Verileri

Meteoroloji verilerine göre Bolu’da gecenin en düşük sıcaklığı -16.2 derece olarak Dörtdivan ilçesinde ölçüldü. Kent merkezinde de sıcaklıklar sıfırın altında 16 dereceye kadar geriledi.

Araçlar ve Ulaşım

Sabahtan işe gitmek isteyen vatandaşlar, kar altında kalan araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Araç kapı fitilleri ve kilit mekanizmaları dondu, birçok sürücü buz tutan kapıları açmak için sıcak su kullandı. Bazı yollar ise buzlanma nedeniyle adeta buz pistine döndü.

Hava Beklentisi

Kar yağışı durmasına karşın soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bolu’da soğuk havanın devam etmesi bekleniyor.

