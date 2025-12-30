DOLAR
Bolu’da Hava Buz Kesti: Dörtdivan’da -16.2°C, Araç Kapıları Dondu

Bolu’da 3 gündür süren karın ardından sıcaklık eksi 16.2°C’ye düştü; kent merkezinde ve Dörtdivan’da araç kapıları dondu, yollar buz tuttu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:26
Bolu’da üç gündür aralıklarla süren kar yağışının ardından hava kısa sürede soğudu. Sabah saatlerinde kent genelinde etkili olan dondurucu soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sıcaklık Verileri

Meteoroloji verilerine göre Bolu’da gecenin en düşük sıcaklığı -16.2 derece olarak Dörtdivan ilçesinde ölçüldü. Kent merkezinde de sıcaklıklar sıfırın altında 16 dereceye kadar geriledi.

Araçlar ve Ulaşım

Sabahtan işe gitmek isteyen vatandaşlar, kar altında kalan araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Araç kapı fitilleri ve kilit mekanizmaları dondu, birçok sürücü buz tutan kapıları açmak için sıcak su kullandı. Bazı yollar ise buzlanma nedeniyle adeta buz pistine döndü.

Hava Beklentisi

Kar yağışı durmasına karşın soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bolu’da soğuk havanın devam etmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

