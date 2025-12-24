Bolu'da Kaçak Avcılıkla Mücadele: DKMP 7/24 Denetimde

Bolu'da kaçak avcılıkla mücadele hız kesmiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Bolu Şube Müdürlüğü sahada
Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayatını korumak amacıyla il genelindeki avlak sahalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre yürütüyorlar. Denetimlerin amacı, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını korumak ve doğal dengenin bozulmasını önlemek olarak açıklandı. Yetkililer, usulsüz avcılığa karşı mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. BOLU'DA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KAÇAK AVCILIĞIN ÖNLENMESİ VE YABAN HAYATININ KORUNMASI AMACIYLA AVLAK SAHALARINDAKİ DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.
Denetimlerin amacı, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını korumak ve doğal dengenin bozulmasını önlemek olarak açıklandı. Yetkililer, usulsüz avcılığa karşı mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
BOLU'DA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KAÇAK AVCILIĞIN ÖNLENMESİ VE YABAN HAYATININ KORUNMASI AMACIYLA AVLAK SAHALARINDAKİ DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.