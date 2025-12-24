DOLAR
Bolu'da Kaçak Avcılıkla Mücadele: DKMP 7/24 Denetimde

DKMP Bolu ekipleri, kaçak avcılığı önlemek ve yaban hayatını korumak için avlaklarda 7 gün 24 saat denetim gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:59
Bolu'da kaçak avcılıkla mücadele hız kesmiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Bolu Şube Müdürlüğü sahada

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayatını korumak amacıyla il genelindeki avlak sahalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre yürütüyorlar. projektörlü avcılık gibi yasa dışı uygulamaları engellemek için arazide devriye gezen ekipler, gündüz saatlerinde ise belgeli avcıların kontrollerini gerçekleştiriyor.

Denetimlerin amacı, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını korumak ve doğal dengenin bozulmasını önlemek olarak açıklandı. Yetkililer, usulsüz avcılığa karşı mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

