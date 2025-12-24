Bolu'da Kaçak Avcılıkla Mücadele: DKMP 7/24 Denetimde

Bolu'da kaçak avcılıkla mücadele hız kesmiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Bolu Şube Müdürlüğü sahada

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayatını korumak amacıyla il genelindeki avlak sahalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.