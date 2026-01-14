Bolu'da Kar Güzelliği Havadan Dron ile Görüntülendi

Kent merkezi beyaza büründü

Bolu'da şehir merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi, havadan dron ile görüntülendi.

Bolu'da, soğuk havanın etkisiyle birlikte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Yağışla birlikte şehir merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Kentin üzerini kaplayan beyaz örtü, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Binaların çatıları, parklar ve yeşil alanlar karla kaplanırken, yağışın oluşturduğu görsel şölen havadan dron ile görüntülendi.

Bolu’da karla gelen kış güzelliği böyle görüntülendi