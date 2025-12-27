DOLAR
Bolu'da Kar Seferberliği: Kapalı Köy Yolu Yok

Bolu Valiliği koordinasyonunda, 61 araç ve 116 personelle yürütülen karla mücadele sonucu il genelinde kapalı köy yolu bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:21
Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Bolu genelinde etkili olan kar yağışına karşı İl Özel İdaresi ekipleri 61 araç ve 116 personel ile teyakkuza geçti. Yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda, il genelinde kapalı köy yolu bulunmadığı bildirildi.

Bolu’da etkisini gösteren kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için Bolu Valiliği koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde toplam 61 iş makinesi ve 116 personel görevlendirildi. Zorlu hava şartlarına rağmen ekiplerin özverili çalışmaları sonuç verdi. Valilikten yapılan açıklamada, yürütülen etkin mücadele neticesinde an itibarıyla il genelinde ulaşıma kapalı herhangi bir köy yolunun bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin yağışın durumuna göre sahada hazır bekletildiği öğrenildi.

