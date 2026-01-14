Bolu'da Kar Yağışı Havadan Görüntülendi

Bolu'da sabah başlayan aralıklı kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü; kartpostallık görüntüler dron ile kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:07
Bolu şehir merkezinde, soğuk havanın etkisiyle sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış kısa sürede kenti beyaza bürüdü ve şehir merkezinde göz alıcı bir kış örtüsü oluştu.

Kartpostallık Manzaralar Havadan Kaydedildi

Binaların çatıları, parklar ve yeşil alanlar karla kaplanırken, kentte oluşan görsel şölen dron ile görüntülendi. Beyaza bürünen kent merkezi, kartpostallık manzaralar sunuyor.

