Bolu'da karla gelen yaban hayvanları: Geyik ve karaca yollarda

Kar yağışı, yaban hayatını yerleşim yakınlarına çekti

Bolu'nun Göynük ve Mudurnu ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla doğa beyaza büründü ve geyik ile karaca sürüleri kent yakınlarında görüntülendi.

Yüzde 65’i ormanlarla kaplı ve yaban hayatının zenginliğiyle bilinen Bolu'da, karın etkili olmasıyla birlikte yaban hayvanları daha sık görülmeye başlandı.

Göynük ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda aracıyla ilerleyen bir vatandaş, yol kenarında bir geyikle karşılaştı. Aracın farlarını ve motor sesini fark eden geyik, kısa bir süre bekledikten sonra ürkerek geldiği ormanlık alana doğru koştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Mudurnu ilçesinde yiyecek arayışına giren karaca sürüsü karayoluna yakın bir noktada görüntülendi. Seyir halindeki vatandaşlarca fark edilen karacalar, bembeyaz örtüyle kaplı arazide koşturarak gözden kayboldu.

